FOXSY

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

NazwaFOXSY

PozycjaNo.1028

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.16%

Podaż w obiegu661,195,673

Maksymalna podaż1,978,082,104

Całkowita podaż1,976,015,648

Wskaźnik obrotu0.3342%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.12274402857611348,2024-07-18

Najniższa cena0.01775390315379995,2025-05-31

Publiczny blockchainEGLD

WprowadzenieFOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.