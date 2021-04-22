Tokenomika AmpleforthGovernance (FORTH) Odkryj kluczowe informacje o AmpleforthGovernance (FORTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AmpleforthGovernance (FORTH) Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Oficjalna strona internetowa: https://www.ampleforth.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Kup FORTH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AmpleforthGovernance (FORTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AmpleforthGovernance (FORTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.96M $ 34.96M $ 34.96M Całkowita podaż: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Podaż w obiegu: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.28M $ 37.28M $ 37.28M Historyczne maksimum: $ 60 $ 60 $ 60 Historyczne minimum: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Aktualna cena: $ 2.437 $ 2.437 $ 2.437 Dowiedz się więcej o cenie AmpleforthGovernance (FORTH)

Tokenomika AmpleforthGovernance (FORTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AmpleforthGovernance (FORTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FORTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FORTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFORTH tokenomikę, poznaj cenę tokena FORTHna żywo!

Jak kupić FORTH Chcesz dodać AmpleforthGovernance (FORTH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FORTH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FORTH na MEXC już teraz!

Historia ceny AmpleforthGovernance (FORTH) Analiza historii ceny FORTH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FORTH już teraz!

Prognoza ceny FORTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FORTH? Nasza strona z prognozami cen FORTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FORTH już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!