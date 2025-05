FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

NazwaFORTH

PozycjaNo.651

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)103.06%

Podaż w obiegu14,343,554.15380151

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż15,297,897.14455933

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-04-22 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum71.37012372,2021-04-22

Najniższa cena1.8903610185714588,2025-04-05

Publiczny blockchainETH

