Tokenomika Forta (FORT) Odkryj kluczowe informacje o Forta (FORT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Forta (FORT) Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Oficjalna strona internetowa: https://forta.org/ Biała księga: https://docs.forta.network/en/latest/ Block Explorer: https://explorer.forta.network/ Kup FORT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Forta (FORT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Forta (FORT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.63M $ 33.63M $ 33.63M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 625.48M $ 625.48M $ 625.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.77M $ 53.77M $ 53.77M Historyczne maksimum: $ 0.7333 $ 0.7333 $ 0.7333 Historyczne minimum: $ 0.05370349302553944 $ 0.05370349302553944 $ 0.05370349302553944 Aktualna cena: $ 0.05377 $ 0.05377 $ 0.05377 Dowiedz się więcej o cenie Forta (FORT)

Tokenomika Forta (FORT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Forta (FORT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FORT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FORT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFORT tokenomikę, poznaj cenę tokena FORTna żywo!

Jak kupić FORT Chcesz dodać Forta (FORT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FORT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FORT na MEXC już teraz!

Historia ceny Forta (FORT) Analiza historii ceny FORT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FORT już teraz!

Prognoza ceny FORT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FORT? Nasza strona z prognozami cen FORT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FORT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!