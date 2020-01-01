Tokenomika FOGNET Token (FOG) Odkryj kluczowe informacje o FOGNET Token (FOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FOGNET Token (FOG) Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Oficjalna strona internetowa: https://fognet.io/ Biała księga: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x33277c3FF3642C80a9D63dAaceCff87f1ce8D3E9

Tokenomika i analiza cenowa FOGNET Token (FOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FOGNET Token (FOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 190.50M $ 190.50M $ 190.50M Historyczne maksimum: $ 8 $ 8 $ 8 Historyczne minimum: $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 Aktualna cena: $ 0.01905 $ 0.01905 $ 0.01905 Dowiedz się więcej o cenie FOGNET Token (FOG)

Tokenomika FOGNET Token (FOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FOGNET Token (FOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFOG tokenomikę, poznaj cenę tokena FOGna żywo!

