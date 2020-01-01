Tokenomika FNT Crypto (FNTIO) Odkryj kluczowe informacje o FNT Crypto (FNTIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FNT Crypto (FNTIO) FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform. FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform. Oficjalna strona internetowa: https://fntcrypto.io/ Biała księga: https://fnt.gitbook.io/fnt-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE401D87C52865D9294859Db794c726ECe7Eadcb9 Kup FNTIO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FNT Crypto (FNTIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FNT Crypto (FNTIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Historyczne maksimum: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0016797 $ 0.0016797 $ 0.0016797 Dowiedz się więcej o cenie FNT Crypto (FNTIO)

Tokenomika FNT Crypto (FNTIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FNT Crypto (FNTIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FNTIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FNTIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFNTIO tokenomikę, poznaj cenę tokena FNTIOna żywo!

Jak kupić FNTIO Chcesz dodać FNT Crypto (FNTIO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FNTIO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FNTIO na MEXC już teraz!

Historia ceny FNT Crypto (FNTIO) Analiza historii ceny FNTIO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FNTIO już teraz!

Prognoza ceny FNTIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FNTIO? Nasza strona z prognozami cen FNTIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FNTIO już teraz!

