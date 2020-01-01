Tokenomika Instadapp (FLUID) Odkryj kluczowe informacje o Instadapp (FLUID), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Instadapp (FLUID) Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance. Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance. Oficjalna strona internetowa: https://fluid.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6f40d4A6237C257fff2dB00FA0510DeEECd303eb Kup FLUID teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Instadapp (FLUID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Instadapp (FLUID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 504.94M $ 504.94M $ 504.94M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 76.75M $ 76.75M $ 76.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 657.88M $ 657.88M $ 657.88M Historyczne maksimum: $ 90 $ 90 $ 90 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 6.5788 $ 6.5788 $ 6.5788 Dowiedz się więcej o cenie Instadapp (FLUID)

Tokenomika Instadapp (FLUID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Instadapp (FLUID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLUID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLUID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLUID tokenomikę, poznaj cenę tokena FLUIDna żywo!

Jak kupić FLUID Chcesz dodać Instadapp (FLUID) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FLUID, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FLUID na MEXC już teraz!

Historia ceny Instadapp (FLUID) Analiza historii ceny FLUID pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLUID już teraz!

Prognoza ceny FLUID Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLUID? Nasza strona z prognozami cen FLUID łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLUID już teraz!

