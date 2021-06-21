Tokenomika FLOKI (FLOKI)
Informacje o FLOKI (FLOKI)
Moneta memowa z funkcjonalnością poprzez metawersum gier NFT, rynek NFT i towarów oraz platformę edukacji kryptowalut. Inspirowana imieniem psa Elona Muska i współpracująca z jego bratem Kimbalem Muskiem. Celem FLOKI jest bycie jednym z 10 najlepszych projektów kryptowalutowych oraz de facto liderem w sektorze gier NFT.
Tokenomika i analiza cenowa FLOKI (FLOKI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FLOKI (FLOKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Szczegółowa struktura tokenów FLOKI (FLOKI)
Zanurz się głębiej w to, jak tokeny FLOKI są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia.
Overview
FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It underpins a broad ecosystem including DeFi (FlokiFi), NFT gaming (Valhalla), a crypto education platform (University of Floki), a trading bot, and a merchandise/NFT marketplace (FlokiPlaces). The tokenomics are designed to be deflationary, utility-driven, and to incentivize long-term holding and ecosystem participation.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Token Standard
|ERC-20 (Ethereum), BEP-20 (BSC)
|Total Supply
|20,000,000,000,000 (10T on ETH, 10T on BSC)
|Initial Allocation
|100% vested at TGE (Token Generation Event) to the community
|Distribution
|Past airdrop (V1 to V2 migration), exchange listings, staking rewards
|Deflationary
|Yes, via multiple burn mechanisms (see below)
- No ongoing inflation: All tokens were distributed at launch; no further minting.
- Deflationary supply: Tokens are burned through various mechanisms, reducing circulating supply over time.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Vesting/Unlocking
|Community
|100% at TGE (June 21, 2021)
|Instant
|Staking
|Users lock tokens for 3-48 months
|Unlocked per user action
|Treasury
|Receives 0.3% DEX tax, 75% of FlokiFi fees
|Used for ecosystem growth
|Burn
|25% of FlokiFi fees, 1% of card fees, penalties
|Burned instantly
- No team or investor allocation: All tokens are community-distributed.
- Staking: Up to 25% of supply is locked in staking contracts for up to 4 years.
3. Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Details
|Medium of Exchange
|Used for payments in Floki ecosystem (Valhalla, FlokiFi, Floki Card, FlokiPlaces, etc.)
|Staking
|Stake FLOKI to earn TOKEN (TokenFi) rewards; higher APY for longer lockups
|Governance
|Vote in Floki DAO via Snapshot (off-chain)
|Deflationary Utility
|25% of FlokiFi fees and 1% of card fees are used to buy and burn FLOKI
|Penalty Burns
|Early unstaking incurs a penalty (5-20%) that is burned
|Collateral
|Used as collateral in DeFi protocols (e.g., Venus)
|In-Game Utility
|Required to unlock/play characters and buy items in Valhalla
|Education
|Required for premium features in University of Floki
Staking Details
|Staking Duration
|APY (ETH chain)
|Early Unstaking Penalty (Burned)
|3 months
|~11.3%
|5%
|12 months
|~18.1%
|10%
|24 months
|~27.2%
|15%
|48 months
|~36.2%
|20%
- Rewards: Paid in TOKEN (TokenFi), with 56% of TOKEN supply allocated to FLOKI stakers.
- Claiming: Rewards can be claimed anytime; principal unlocks after chosen period.
4. Locking Mechanism
- Staking Lock: Users voluntarily lock FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn rewards.
- Penalty for Early Unstaking: If users unstake before the end of the lock period, a penalty (5-20%) is burned.
- Liquidity Lock: DEX liquidity is locked for 265 years on both Ethereum and BSC.
- FlokiFi Locker: Allows users/projects to lock tokens/NFTs for arbitrary durations (up to billions of years), supporting both fungible and non-fungible assets.
5. Unlocking Time
- Staking Unlock: At the end of the selected lock period (3, 12, 24, or 48 months), users can withdraw their staked FLOKI without penalty.
- Early Unstaking: Allowed anytime, but incurs a penalty (burned).
- No vesting cliffs: All tokens were distributed at TGE; no scheduled unlocks for team/investors.
6. Deflationary/Burn Mechanisms
|Mechanism
|Burn Rate/Trigger
|FlokiFi Locker
|25% of all fees used to buy and burn FLOKI
|Floki Card
|1% of prepaid card top-up fees used to burn FLOKI
|Early Unstaking
|5-20% penalty (based on lock duration) burned
|Manual DAO Burns
|Community votes can trigger additional burns
7. Circulating Supply
- As of August 28, 2025: Circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI.
- Burned Supply: Over 10 trillion FLOKI have been burned since launch.
8. Governance
- Floki DAO: Off-chain Snapshot voting; only four addresses can propose, but all holders can vote.
- Treasury Management: 0.3% DEX tax and 75% of FlokiFi fees go to the treasury for ecosystem development and marketing.
9. Ecosystem Utility
- Valhalla: Play-to-earn NFT metaverse game; FLOKI required for gameplay and in-game purchases.
- FlokiFi: DeFi suite including token/NFT lockers, with fees partially burned.
- University of Floki: Crypto education platform; FLOKI required for premium features.
- Floki Trading Bot: Telegram-based trading bot, with a portion of fees used to buy and burn FLOKI.
- FlokiPlaces: NFT and merchandise marketplace.
10. Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|100% to community at TGE, no further minting
|Allocation
|Community, staking, treasury, burns
|Usage
|Payments, staking, governance, collateral, in-game, education
|Incentives
|Staking rewards (TOKEN), governance, deflationary supply
|Locking
|Staking (3-48 months), liquidity locked 265 years, FlokiFi Locker (arbitrary duration)
|Unlocking
|At end of staking period, or early with penalty
|Deflationary
|Multiple burn mechanisms (fees, penalties, manual burns)
|Circulating Supply
|~9.54T (Aug 2025), declining due to burns
|Governance
|Floki DAO (Snapshot), treasury management
11. Notable Features and Implications
- Deflationary Design: Multiple burn mechanisms ensure a decreasing supply, potentially supporting price appreciation.
- No Team/Investor Vesting: All tokens are community-distributed, reducing centralization risk.
- Long-Term Locking: Up to 25% of supply is locked for up to 4 years, supporting price stability and reducing sell pressure.
- Ecosystem Integration: FLOKI is required for a wide range of products and services, driving real utility.
- DAO Governance: Community-driven decision-making, with treasury funds allocated for growth and adoption.
12. Limitations and Risks
- No On-Chain Vesting: All tokens were distributed at TGE, so there is no ongoing vesting schedule to monitor.
- Penalty Burns: Early unstaking penalties may deter some users from participating in staking.
- DAO Centralization: Only four addresses can propose governance actions, which may limit decentralization.
13. Actionable Insights
- For Holders: Long-term staking offers high APY and supports deflationary supply, but early withdrawal is penalized.
- For Builders: FLOKI’s utility and burn mechanisms can be leveraged for new DeFi, NFT, and gaming integrations.
- For Analysts: Monitor staking participation, burn events, and treasury allocations for insights into supply dynamics and ecosystem growth.
For more details, visit the official Floki Whitepaper and staking portal.
Tokenomika FLOKI (FLOKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki FLOKI (FLOKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FLOKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLOKI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFLOKI tokenomikę, poznaj cenę tokena FLOKIna żywo!
