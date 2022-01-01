Tokenomika FIT (FIT) Odkryj kluczowe informacje o FIT (FIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FIT (FIT) SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands. SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands. Oficjalna strona internetowa: https://thesnkrz.com/ Biała księga: https://thesnkrz.gitbook.io/en Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9B01637302B6Adfc2C82678e2A8D680CFF6337B7 Kup FIT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FIT (FIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FIT (FIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 282.24K $ 282.24K $ 282.24K Historyczne maksimum: $ 0.03729 $ 0.03729 $ 0.03729 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00004704 $ 0.00004704 $ 0.00004704 Dowiedz się więcej o cenie FIT (FIT)

Tokenomika FIT (FIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FIT (FIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFIT tokenomikę, poznaj cenę tokena FITna żywo!

Historia ceny FIT (FIT) Analiza historii ceny FIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FIT już teraz!

Prognoza ceny FIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FIT? Nasza strona z prognozami cen FIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FIT już teraz!

