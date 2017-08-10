Tokenomika Filecoin (FIL) Odkryj kluczowe informacje o Filecoin (FIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Filecoin (FIL) Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above. Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above. Oficjalna strona internetowa: https://filecoin.io/ Biała księga: https://docs.filecoin.io/ Block Explorer: https://filfox.io/en?utm_source=cmc Kup FIL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Filecoin (FIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Filecoin (FIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.52B $ 1.52B $ 1.52B Całkowita podaż: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Podaż w obiegu: $ 690.49M $ 690.49M $ 690.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.32B $ 4.32B $ 4.32B Historyczne maksimum: $ 237.8643 $ 237.8643 $ 237.8643 Historyczne minimum: $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 Aktualna cena: $ 2.205 $ 2.205 $ 2.205 Dowiedz się więcej o cenie Filecoin (FIL)

Tokenomika Filecoin (FIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Filecoin (FIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFIL tokenomikę, poznaj cenę tokena FILna żywo!

Jak kupić FIL Chcesz dodać Filecoin (FIL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FIL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FIL na MEXC już teraz!

Historia ceny Filecoin (FIL) Analiza historii ceny FIL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FIL już teraz!

Prognoza ceny FIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FIL? Nasza strona z prognozami cen FIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FIL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!