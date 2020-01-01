Tokenomika FARTCOIN (FARTCOIN) Odkryj kluczowe informacje o FARTCOIN (FARTCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FARTCOIN (FARTCOIN) Fartcoin is a MEME token on the SOL chain. Fartcoin is a MEME token on the SOL chain. Oficjalna strona internetowa: https://fart.dev/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9BB6NFEcjBCtnNLFko2FqVQBq8HHM13kCyYcdQbgpump Kup FARTCOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FARTCOIN (FARTCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FARTCOIN (FARTCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 607.48M $ 607.48M $ 607.48M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 607.48M $ 607.48M $ 607.48M Historyczne maksimum: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Historyczne minimum: $ 0.000004723471365755 $ 0.000004723471365755 $ 0.000004723471365755 Aktualna cena: $ 0.60748 $ 0.60748 $ 0.60748 Dowiedz się więcej o cenie FARTCOIN (FARTCOIN)

Szczegółowa struktura tokenów FARTCOIN (FARTCOIN) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny FARTCOIN są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. As of the latest available information, there is no direct, detailed official documentation or dataset outlining the full token economics of Fartcoin. However, based on the context of similar meme projects on Solana and the absence of specific data in major token economics datasets, the following analysis synthesizes what is generally expected and what is not currently available for Fartcoin: 1. Issuance Mechanism There is no verifiable data on the specific issuance mechanism for Fartcoin. For many meme tokens on Solana, tokens are often minted in a single genesis event or through a fair launch, but no structured vesting or emission schedule for Fartcoin has been found in the available datasets. 2. Allocation Mechanism No official allocation table or breakdown is available for Fartcoin. Typically, meme tokens may allocate portions to the community, liquidity pools, marketing, and the team, but for Fartcoin, no such allocation has been published or indexed in major research or analytics platforms. 3. Usage and Incentive Mechanism There is no evidence of a formal incentive or utility mechanism for Fartcoin. Meme tokens often rely on community engagement, trading, and social media virality rather than structured staking, governance, or utility incentives. 4. Locking Mechanism No locking or vesting mechanism has been documented for Fartcoin. In contrast to more established projects, there is no indication of time-locked allocations, staking locks, or vesting contracts. 5. Unlocking Time There is no published unlock schedule or vesting timeline for Fartcoin. The absence of such data suggests that, if any vesting exists, it is not publicly disclosed or tracked by major analytics providers. Summary Table Aspect Fartcoin Status (as of Sep 2025) Issuance Mechanism Not disclosed / No data Allocation Mechanism Not disclosed / No data Usage/Incentive Not disclosed / No data Locking Mechanism Not disclosed / No data Unlocking Time Not disclosed / No data Context and Implications Transparency: The lack of public information on Fartcoin’s token economics is typical for meme projects, which often prioritize viral marketing over formal economic design.

Tokenomika FARTCOIN (FARTCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FARTCOIN (FARTCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FARTCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARTCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFARTCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena FARTCOINna żywo!

