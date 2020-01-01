Tokenomika Fartboy (FARTBOY) Odkryj kluczowe informacje o Fartboy (FARTBOY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fartboy (FARTBOY) Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children's book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Oficjalna strona internetowa: https://www.fartboysol.com Block Explorer: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump

Tokenomika i analiza cenowa Fartboy (FARTBOY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fartboy (FARTBOY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.23M Całkowita podaż: $ 999.44M Podaż w obiegu: $ 999.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.23M Historyczne maksimum: $ 0.16 Historyczne minimum: $ 0.000007757130385205 Aktualna cena: $ 0.03925

Tokenomika Fartboy (FARTBOY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fartboy (FARTBOY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FARTBOY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARTBOY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFARTBOY tokenomikę, poznaj cenę tokena FARTBOYna żywo!

Jak kupić FARTBOY Chcesz dodać Fartboy (FARTBOY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FARTBOY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FARTBOY na MEXC już teraz!

Historia ceny Fartboy (FARTBOY) Analiza historii ceny FARTBOY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FARTBOY już teraz!

Prognoza ceny FARTBOY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FARTBOY? Nasza strona z prognozami cen FARTBOY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FARTBOY już teraz!

