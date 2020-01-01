Tokenomika Farcana (FAR) Odkryj kluczowe informacje o Farcana (FAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Farcana (FAR) $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Oficjalna strona internetowa: https://www.farcana.com Biała księga: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Kup FAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Farcana (FAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Farcana (FAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Historyczne maksimum: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 Historyczne minimum: $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 Aktualna cena: $ 0.000298 $ 0.000298 $ 0.000298 Dowiedz się więcej o cenie Farcana (FAR)

Tokenomika Farcana (FAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Farcana (FAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAR tokenomikę, poznaj cenę tokena FARna żywo!

Jak kupić FAR Chcesz dodać Farcana (FAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FAR na MEXC już teraz!

Historia ceny Farcana (FAR) Analiza historii ceny FAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FAR już teraz!

Prognoza ceny FAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAR? Nasza strona z prognozami cen FAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAR już teraz!

