Informacje o EXPERT MONEY (EXPERT) World's First Youtube Community Token. World's First Youtube Community Token. Oficjalna strona internetowa: https://www.experttoken.xyz Biała księga: https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump Kup EXPERT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EXPERT MONEY (EXPERT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EXPERT MONEY (EXPERT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 661.37K $ 661.37K $ 661.37K Całkowita podaż: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M Podaż w obiegu: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 906.00K $ 906.00K $ 906.00K Historyczne maksimum: $ 0.004189 $ 0.004189 $ 0.004189 Historyczne minimum: $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 Aktualna cena: $ 0.000906 $ 0.000906 $ 0.000906 Dowiedz się więcej o cenie EXPERT MONEY (EXPERT)

Tokenomika EXPERT MONEY (EXPERT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EXPERT MONEY (EXPERT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EXPERT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EXPERT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEXPERT tokenomikę, poznaj cenę tokena EXPERTna żywo!

Jak kupić EXPERT Chcesz dodać EXPERT MONEY (EXPERT) do swojego portfolio?

Historia ceny EXPERT MONEY (EXPERT) Analiza historii ceny EXPERT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny EXPERT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EXPERT? Nasza strona z prognozami cen EXPERT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

