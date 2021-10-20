Tokenomika Evrynet (EVRY) Odkryj kluczowe informacje o Evrynet (EVRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Evrynet (EVRY) Evrynet is an intelligent financial service platform that allows "Evryone" to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Oficjalna strona internetowa: https://evrynet.io Biała księga: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7

Tokenomika i analiza cenowa Evrynet (EVRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Evrynet (EVRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 98.15K $ 98.15K $ 98.15K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Historyczne maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Historyczne minimum: $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 Aktualna cena: $ 0.00243 $ 0.00243 $ 0.00243 Dowiedz się więcej o cenie Evrynet (EVRY)

Tokenomika Evrynet (EVRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Evrynet (EVRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EVRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEVRY tokenomikę, poznaj cenę tokena EVRYna żywo!

Jak kupić EVRY Chcesz dodać Evrynet (EVRY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EVRY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EVRY na MEXC już teraz!

Historia ceny Evrynet (EVRY) Analiza historii ceny EVRY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EVRY już teraz!

Prognoza ceny EVRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EVRY? Nasza strona z prognozami cen EVRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EVRY już teraz!

