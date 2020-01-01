Tokenomika Everscale (EVER) Odkryj kluczowe informacje o Everscale (EVER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Everscale (EVER) Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network's robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://everscale.network Biała księga: https://docs.everscale.network/ Block Explorer: https://everscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Everscale (EVER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Everscale (EVER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.19M $ 34.19M $ 34.19M Całkowita podaż: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Podaż w obiegu: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.46M $ 36.46M $ 36.46M Historyczne maksimum: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 Historyczne minimum: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 Aktualna cena: $ 0.01722 $ 0.01722 $ 0.01722 Dowiedz się więcej o cenie Everscale (EVER)

Tokenomika Everscale (EVER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Everscale (EVER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EVER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEVER tokenomikę, poznaj cenę tokena EVERna żywo!

Jak kupić EVER Chcesz dodać Everscale (EVER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EVER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EVER na MEXC już teraz!

Historia ceny Everscale (EVER) Analiza historii ceny EVER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EVER już teraz!

Prognoza ceny EVER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EVER? Nasza strona z prognozami cen EVER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EVER już teraz!

