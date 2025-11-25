Tokenomika StablR Euro (EURR)

Tokenomika StablR Euro (EURR)

Odkryj kluczowe informacje o StablR Euro (EURR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:38:09 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa StablR Euro (EURR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StablR Euro (EURR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 13.68M
Całkowita podaż:
$ 11.88M
Podaż w obiegu:
$ 11.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 13.68M
Historyczne maksimum:
$ 2.015
Historyczne minimum:
$ 1.0191650915551662
Aktualna cena:
$ 1.151
Informacje o StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.stablr.com
Biała księga:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

Tokenomika StablR Euro (EURR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki StablR Euro (EURR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów EURR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów EURR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszEURR tokenomikę, poznaj cenę tokena EURRna żywo!

