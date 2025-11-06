Prognoza ceny StablR Euro (EURR) (USD)

Sprawdź prognozy cen StablR Euro na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość EURR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę StablR Euro % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $1.169 $1.169 $1.169 +2.72% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny StablR Euro na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy StablR Euro może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.169. Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy StablR Euro może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.2274. Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EURR na 2027 rok wyniesie $ 1.2888 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EURR na 2028 rok wyniesie $ 1.3532 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EURR w 2029 roku wyniesie $ 1.4209 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EURR w 2030 roku wyniesie $ 1.4919 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena StablR Euro może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.4302. Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena StablR Euro może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.9586. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.169 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.1738 0.41% Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na dziś Przewidywana cena dla EURR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.169 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny StablR Euro (EURR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny EURR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.1691 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa StablR Euro (EURR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla EURR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.1701 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa StablR Euro (EURR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena EURR wynosi $1.1738 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen StablR Euro Aktualna cena $ 1.169$ 1.169 $ 1.169 Zmiana ceny (24H) +2.72% Kapitalizacja rynkowa $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M Podaż w obiegu 11.88M 11.88M 11.88M Wolumen (24H) $ 4.33K$ 4.33K $ 4.33K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena EURR to $ 1.169. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.72%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 4.33K. Ponadto EURR ma podaż w obiegu wynoszącą 11.88M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 13.89M. Zobacz na żywo cenę EURR

Jak kupić StablR Euro (EURR) Próbujesz kupić EURR? Teraz możesz kupować EURR za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić StablR Euro i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić EURR teraz

Historyczna cena StablR Euro Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami StablR Euro, cena StablR Euro wynosi 1.169USD. Podaż w obiegu StablR Euro (EURR) wynosi 0.00 EURR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $13.89M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.028000 $ 1.17 $ 1.137

7 D 0.01% $ 0.009000 $ 1.331 $ 1.087

30 Dni -0.00% $ -0.002000 $ 1.331 $ 1.013 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin StablR Euro zanotował zmianę ceny o $0.028000 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs StablR Euro osiągnął maksimum na poziomie $1.331 i minimum na poziomie $1.087 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał EURR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana StablR Euro o -0.00% , co odpowiada około $-0.002000 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny EURR. Sprawdź pełną historię cen StablR Euro, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen EURR

Jak działa moduł przewidywania ceny StablR Euro (EURR)? Moduł predykcji ceny StablR Euro to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu EURR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania StablR Euro na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów EURR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę StablR Euro. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość EURR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę EURR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał StablR Euro.

Dlaczego prognoaza ceny EURR jest ważna?

Prognozy cen EURR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

