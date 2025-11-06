GiełdaDEX+
Aktualna cena StablR Euro to 1.138 USD. Śledź aktualizacje cen EURR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EURR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EURR

Informacje o cenie EURR

Czym jest EURR

Biała księga EURR

Oficjalna strona internetowa EURR

Tokenomika EURR

Prognoza cen EURR

Historia EURR

Przewodnik zakupowy EURR

Przelicznik EURR-fiat

EURR na spot

Logo StablR Euro

Cena StablR Euro(EURR)

Aktualna cena 1 EURR do USD:

$1.138
$1.138
0.00%1D
USD
StablR Euro (EURR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:35:00 (UTC+8)

Informacje o cenie StablR Euro (EURR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.088
$ 1.088
Minimum 24h
$ 1.172
$ 1.172
Maksimum 24h

$ 1.088
$ 1.088

$ 1.172
$ 1.172

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

-1.73%

-1.73%

Aktualna cena StablR Euro (EURR) wynosi $ 1.138. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EURR wahał się między $ 1.088 a $ 1.172, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EURR w historii to $ 1.4634306829935808, a najniższy to $ 1.0191650915551662.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EURR zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -1.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o StablR Euro (EURR)

No.943

$ 13.52M
$ 13.52M

$ 9.22K
$ 9.22K

$ 13.52M
$ 13.52M

11.88M
11.88M

11,883,541.95
11,883,541.95

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa StablR Euro wynosi $ 13.52M, przy $ 9.22K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EURR w obiegu wynosi 11.88M, przy całkowitej podaży 11883541.95. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.52M.

Historia ceny StablR Euro (EURR) – USD

Śledź zmiany ceny StablR Euro dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 00.00%
30 Dni$ -0.033-2.82%
60 dni$ -0.035-2.99%
90 dni$ -0.029-2.49%
Dzisiejsza zmiana ceny StablR Euro

DziśEURR odnotował zmianę $ 0 (0.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny StablR Euro

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.033 (-2.82%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny StablR Euro

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę EURR o $ -0.035(-2.99%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny StablR Euro

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.029 (-2.49%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe StablR Euro (EURR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen StablR Euro.

Co to jest StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w StablR Euro. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu EURR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące StablR Euro na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno StablR Euro będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny StablR Euro (w USD)

Jaka będzie wartość StablR Euro (EURR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w StablR Euro (EURR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla StablR Euro.

Sprawdź teraz prognozę ceny StablR Euro!

Tokenomika StablR Euro (EURR)

Zrozumienie tokenomiki StablR Euro (EURR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EURRjuż teraz!

Jak kupić StablR Euro (EURR)

Szukasz jak kupić StablR Euro? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić StablR Euro na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

EURR na lokalne waluty

1 StablR Euro(EURR) do VND
29,946.47
1 StablR Euro(EURR) do AUD
A$1.74114
1 StablR Euro(EURR) do GBP
0.86488
1 StablR Euro(EURR) do EUR
0.97868
1 StablR Euro(EURR) do USD
$1.138
1 StablR Euro(EURR) do MYR
RM4.75684
1 StablR Euro(EURR) do TRY
47.92118
1 StablR Euro(EURR) do JPY
¥174.114
1 StablR Euro(EURR) do ARS
ARS$1,651.65906
1 StablR Euro(EURR) do RUB
92.5763
1 StablR Euro(EURR) do INR
100.7699
1 StablR Euro(EURR) do IDR
Rp18,966.65908
1 StablR Euro(EURR) do PHP
66.8575
1 StablR Euro(EURR) do EGP
￡E.53.95258
1 StablR Euro(EURR) do BRL
R$6.0883
1 StablR Euro(EURR) do CAD
C$1.60458
1 StablR Euro(EURR) do BDT
138.67668
1 StablR Euro(EURR) do NGN
1,642.134
1 StablR Euro(EURR) do COP
$4,376.9187
1 StablR Euro(EURR) do ZAR
R.19.84672
1 StablR Euro(EURR) do UAH
47.86428
1 StablR Euro(EURR) do TZS
T.Sh.2,796.066
1 StablR Euro(EURR) do VES
Bs253.774
1 StablR Euro(EURR) do CLP
$1,074.272
1 StablR Euro(EURR) do PKR
Rs321.64432
1 StablR Euro(EURR) do KZT
597.68898
1 StablR Euro(EURR) do THB
฿36.93948
1 StablR Euro(EURR) do TWD
NT$35.1642
1 StablR Euro(EURR) do AED
د.إ4.17646
1 StablR Euro(EURR) do CHF
Fr0.9104
1 StablR Euro(EURR) do HKD
HK$8.84226
1 StablR Euro(EURR) do AMD
֏435.3419
1 StablR Euro(EURR) do MAD
.د.م10.59478
1 StablR Euro(EURR) do MXN
$21.1668
1 StablR Euro(EURR) do SAR
ريال4.2675
1 StablR Euro(EURR) do ETB
Br174.47816
1 StablR Euro(EURR) do KES
KSh147.07512
1 StablR Euro(EURR) do JOD
د.أ0.806842
1 StablR Euro(EURR) do PLN
4.19922
1 StablR Euro(EURR) do RON
лв5.01858
1 StablR Euro(EURR) do SEK
kr10.8679
1 StablR Euro(EURR) do BGN
лв1.9346
1 StablR Euro(EURR) do HUF
Ft382.64112
1 StablR Euro(EURR) do CZK
24.10284
1 StablR Euro(EURR) do KWD
د.ك0.349366
1 StablR Euro(EURR) do ILS
3.6985
1 StablR Euro(EURR) do BOB
Bs7.8522
1 StablR Euro(EURR) do AZN
1.9346
1 StablR Euro(EURR) do TJS
SM10.5265
1 StablR Euro(EURR) do GEL
3.08398
1 StablR Euro(EURR) do AOA
Kz1,042.1235
1 StablR Euro(EURR) do BHD
.د.ب0.427888
1 StablR Euro(EURR) do BMD
$1.138
1 StablR Euro(EURR) do DKK
kr7.37424
1 StablR Euro(EURR) do HNL
L29.99768
1 StablR Euro(EURR) do MUR
52.37076
1 StablR Euro(EURR) do NAD
$19.8012
1 StablR Euro(EURR) do NOK
kr11.6076
1 StablR Euro(EURR) do NZD
$2.00288
1 StablR Euro(EURR) do PAB
B/.1.138
1 StablR Euro(EURR) do PGK
K4.8365
1 StablR Euro(EURR) do QAR
ر.ق4.14232
1 StablR Euro(EURR) do RSD
дин.115.93944
1 StablR Euro(EURR) do UZS
soʻm13,547.61688
1 StablR Euro(EURR) do ALL
L95.63752
1 StablR Euro(EURR) do ANG
ƒ2.03702
1 StablR Euro(EURR) do AWG
ƒ2.0484
1 StablR Euro(EURR) do BBD
$2.276
1 StablR Euro(EURR) do BAM
KM1.9346
1 StablR Euro(EURR) do BIF
Fr3,355.962
1 StablR Euro(EURR) do BND
$1.4794
1 StablR Euro(EURR) do BSD
$1.138
1 StablR Euro(EURR) do JMD
$183.1611
1 StablR Euro(EURR) do KHR
4,570.27628
1 StablR Euro(EURR) do KMF
Fr484.788
1 StablR Euro(EURR) do LAK
24,739.12994
1 StablR Euro(EURR) do LKR
රු346.62342
1 StablR Euro(EURR) do MDL
L19.4029
1 StablR Euro(EURR) do MGA
Ar5,126.121
1 StablR Euro(EURR) do MOP
P9.104
1 StablR Euro(EURR) do MVR
17.5252
1 StablR Euro(EURR) do MWK
MK1,975.69318
1 StablR Euro(EURR) do MZN
MT72.7751
1 StablR Euro(EURR) do NPR
रु161.52772
1 StablR Euro(EURR) do PYG
8,070.696
1 StablR Euro(EURR) do RWF
Fr1,653.514
1 StablR Euro(EURR) do SBD
$9.35436
1 StablR Euro(EURR) do SCR
15.60198
1 StablR Euro(EURR) do SRD
$43.8699
1 StablR Euro(EURR) do SVC
$9.94612
1 StablR Euro(EURR) do SZL
L19.86948
1 StablR Euro(EURR) do TMT
m3.983
1 StablR Euro(EURR) do TND
د.ت3.371894
1 StablR Euro(EURR) do TTD
$7.70426
1 StablR Euro(EURR) do UGX
Sh3,978.448
1 StablR Euro(EURR) do XAF
Fr648.66
1 StablR Euro(EURR) do XCD
$3.0726
1 StablR Euro(EURR) do XOF
Fr648.66
1 StablR Euro(EURR) do XPF
Fr117.214
1 StablR Euro(EURR) do BWP
P15.35162
1 StablR Euro(EURR) do BZD
$2.28738
1 StablR Euro(EURR) do CVE
$109.37318
1 StablR Euro(EURR) do DJF
Fr201.426
1 StablR Euro(EURR) do DOP
$73.03684
1 StablR Euro(EURR) do DZD
د.ج148.77074
1 StablR Euro(EURR) do FJD
$2.59464
1 StablR Euro(EURR) do GNF
Fr9,894.91
1 StablR Euro(EURR) do GTQ
Q8.71708
1 StablR Euro(EURR) do GYD
$238.02408
1 StablR Euro(EURR) do ISK
kr144.526

Zasoby StablR Euro

Aby lepiej zrozumieć StablR Euro, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa StablR Euro
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące StablR Euro

Jaka jest dziś wartość StablR Euro (EURR)?
Aktualna cena EURR w USD wynosi 1.138USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EURR do USD?
Aktualna cena EURR w USD wynosi $ 1.138. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa StablR Euro?
Kapitalizacja rynkowa dla EURR wynosi $ 13.52M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EURR w obiegu?
W obiegu EURR znajduje się 11.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EURR?
EURR osiąga ATH w wysokości 1.4634306829935808 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EURR?
EURR zaliczył cenę ATL w wysokości 1.0191650915551662 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EURR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EURR wynosi $ 9.22K USD.
Czy w tym roku EURR pójdzie wyżej?
EURR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EURR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:35:00 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

