Tokenomika Electroneum (ETN) Odkryj kluczowe informacje o Electroneum (ETN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Electroneum (ETN) Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Oficjalna strona internetowa: http://electroneum.com/ Biała księga: https://developer.electroneum.com/ Block Explorer: https://blockexplorer.electroneum.com/

Tokenomika i analiza cenowa Electroneum (ETN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Electroneum (ETN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.66M $ 49.66M $ 49.66M Całkowita podaż: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B Podaż w obiegu: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.00M $ 58.00M $ 58.00M Historyczne maksimum: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 Historyczne minimum: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Aktualna cena: $ 0.002762 $ 0.002762 $ 0.002762 Dowiedz się więcej o cenie Electroneum (ETN)

Tokenomika Electroneum (ETN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Electroneum (ETN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETN tokenomikę, poznaj cenę tokena ETNna żywo!

Jak kupić ETN

Historia ceny Electroneum (ETN) Analiza historii ceny ETN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ETN

