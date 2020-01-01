Tokenomika EstateX (ESX) Odkryj kluczowe informacje o EstateX (ESX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EstateX (ESX) EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. Oficjalna strona internetowa: https://www.estatex.eu Biała księga: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF Kup ESX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EstateX (ESX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EstateX (ESX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.45M $ 10.45M $ 10.45M Całkowita podaż: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Podaż w obiegu: $ 948.88M $ 948.88M $ 948.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M Historyczne maksimum: $ 0.033992 $ 0.033992 $ 0.033992 Historyczne minimum: $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 Aktualna cena: $ 0.011018 $ 0.011018 $ 0.011018 Dowiedz się więcej o cenie EstateX (ESX)

Tokenomika EstateX (ESX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EstateX (ESX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ESX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ESX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszESX tokenomikę, poznaj cenę tokena ESXna żywo!

Jak kupić ESX Chcesz dodać EstateX (ESX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ESX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ESX na MEXC już teraz!

Historia ceny EstateX (ESX) Analiza historii ceny ESX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ESX już teraz!

Prognoza ceny ESX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ESX? Nasza strona z prognozami cen ESX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ESX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!