Tokenomika Ergo (ERG)

Tokenomika Ergo (ERG)

Odkryj kluczowe informacje o Ergo (ERG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Ergo (ERG)

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Oficjalna strona internetowa:
https://ergoplatform.org/
Biała księga:
https://ergoplatform.org/en/documents
Block Explorer:
https://explorer.ergoplatform.com/

Tokenomika i analiza cenowa Ergo (ERG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ergo (ERG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 60.00M
$ 60.00M$ 60.00M
Całkowita podaż:
$ 82.01M
$ 82.01M$ 82.01M
Podaż w obiegu:
$ 82.01M
$ 82.01M$ 82.01M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 71.51M
$ 71.51M$ 71.51M
Historyczne maksimum:
$ 2.25
$ 2.25$ 2.25
Historyczne minimum:
$ 0.109036761354
$ 0.109036761354$ 0.109036761354
Aktualna cena:
$ 0.7316
$ 0.7316$ 0.7316

Tokenomika Ergo (ERG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ergo (ERG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ERG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ERG.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszERG tokenomikę, poznaj cenę tokena ERGna żywo!

Jak kupić ERG

Chcesz dodać Ergo (ERG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ERG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Ergo (ERG)

Analiza historii ceny ERG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ERG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ERG? Nasza strona z prognozami cen ERG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.