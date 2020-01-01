Tokenomika Ergo (ERG) Odkryj kluczowe informacje o Ergo (ERG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ergo (ERG) Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools. Oficjalna strona internetowa: https://ergoplatform.org/ Biała księga: https://ergoplatform.org/en/documents Block Explorer: https://explorer.ergoplatform.com/

Tokenomika i analiza cenowa Ergo (ERG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ergo (ERG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.00M Całkowita podaż: $ 82.01M Podaż w obiegu: $ 82.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 71.51M Historyczne maksimum: $ 2.25 Historyczne minimum: $ 0.109036761354 Aktualna cena: $ 0.7316

Tokenomika Ergo (ERG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ergo (ERG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ERG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ERG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszERG tokenomikę, poznaj cenę tokena ERGna żywo!

Jak kupić ERG Chcesz dodać Ergo (ERG) do swojego portfolio? Dowiedz się, jak kupować ERG już teraz!

Historia ceny Ergo (ERG) Analiza historii ceny ERG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ERG już teraz!

Prognoza ceny ERG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ERG? Nasza strona z prognozami cen ERG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ERG już teraz!

