Informacje o Epic Chain (EPIC) Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets. Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets. Oficjalna strona internetowa: https://epicchain.io/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Kup EPIC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Epic Chain (EPIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Epic Chain (EPIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.30M $ 55.30M $ 55.30M Całkowita podaż: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Podaż w obiegu: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.30M $ 55.30M $ 55.30M Historyczne maksimum: $ 3.2249 $ 3.2249 $ 3.2249 Historyczne minimum: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 Aktualna cena: $ 1.8432 $ 1.8432 $ 1.8432 Dowiedz się więcej o cenie Epic Chain (EPIC)

Tokenomika Epic Chain (EPIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Epic Chain (EPIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EPIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EPIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEPIC tokenomikę, poznaj cenę tokena EPICna żywo!

Jak kupić EPIC Chcesz dodać Epic Chain (EPIC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EPIC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EPIC na MEXC już teraz!

Historia ceny Epic Chain (EPIC) Analiza historii ceny EPIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EPIC już teraz!

Prognoza ceny EPIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EPIC? Nasza strona z prognozami cen EPIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EPIC już teraz!

