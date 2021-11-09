Tokenomika ENS (ENS) Odkryj kluczowe informacje o ENS (ENS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ENS (ENS) The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain. The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://ens.domains/ Biała księga: https://docs.ens.domains/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CLQsDGoGibdNPnVCFp8BAsN2unvyvb41Jd5USYwAnzAg Kup ENS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ENS (ENS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ENS (ENS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 761.82M $ 761.82M $ 761.82M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 37.00M $ 37.00M $ 37.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Historyczne maksimum: $ 85.88 $ 85.88 $ 85.88 Historyczne minimum: $ 6.695156653769259 $ 6.695156653769259 $ 6.695156653769259 Aktualna cena: $ 20.59 $ 20.59 $ 20.59 Dowiedz się więcej o cenie ENS (ENS)

Tokenomika ENS (ENS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ENS (ENS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ENS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ENS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszENS tokenomikę, poznaj cenę tokena ENSna żywo!

Jak kupić ENS Chcesz dodać ENS (ENS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ENS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ENS na MEXC już teraz!

Historia ceny ENS (ENS) Analiza historii ceny ENS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ENS już teraz!

Prognoza ceny ENS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ENS? Nasza strona z prognozami cen ENS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ENS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!