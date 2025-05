ENS

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

NazwaENS

PozycjaNo.85

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0002%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)259.06%

Podaż w obiegu36,442,554.79100807

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-11-09 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum85.68745026316928,2021-11-11

Najniższa cena6.695156653769259,2023-10-19

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

