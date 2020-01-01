Tokenomika Emerald (EMRLD) Odkryj kluczowe informacje o Emerald (EMRLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Emerald (EMRLD) The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. Oficjalna strona internetowa: https://emeraldco.io Biała księga: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be Kup EMRLD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Emerald (EMRLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Emerald (EMRLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 656.00K $ 656.00K $ 656.00K Historyczne maksimum: $ 0.049 $ 0.049 $ 0.049 Historyczne minimum: $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 Aktualna cena: $ 0.000656 $ 0.000656 $ 0.000656 Dowiedz się więcej o cenie Emerald (EMRLD)

Tokenomika Emerald (EMRLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Emerald (EMRLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EMRLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EMRLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEMRLD tokenomikę, poznaj cenę tokena EMRLDna żywo!

Jak kupić EMRLD Chcesz dodać Emerald (EMRLD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EMRLD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EMRLD na MEXC już teraz!

Historia ceny Emerald (EMRLD) Analiza historii ceny EMRLD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EMRLD już teraz!

Prognoza ceny EMRLD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EMRLD? Nasza strona z prognozami cen EMRLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EMRLD już teraz!

