Tokenomika ELYSIA (EL) Odkryj kluczowe informacje o ELYSIA (EL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ELYSIA (EL) Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Oficjalna strona internetowa: https://elysia.land/ Biała księga: https://docs.elysia.land/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16 Kup EL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ELYSIA (EL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ELYSIA (EL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.51M $ 20.51M $ 20.51M Całkowita podaż: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Podaż w obiegu: $ 4.90B $ 4.90B $ 4.90B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.29M $ 29.29M $ 29.29M Historyczne maksimum: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Historyczne minimum: $ 0.00068517 $ 0.00068517 $ 0.00068517 Aktualna cena: $ 0.004184 $ 0.004184 $ 0.004184 Dowiedz się więcej o cenie ELYSIA (EL)

Tokenomika ELYSIA (EL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ELYSIA (EL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEL tokenomikę, poznaj cenę tokena ELna żywo!

Jak kupić EL Chcesz dodać ELYSIA (EL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EL na MEXC już teraz!

Historia ceny ELYSIA (EL) Analiza historii ceny EL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EL już teraz!

Prognoza ceny EL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EL? Nasza strona z prognozami cen EL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!