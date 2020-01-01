Tokenomika Everton FC Fan Token (EFC) Odkryj kluczowe informacje o Everton FC Fan Token (EFC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Everton FC Fan Token (EFC) Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e

Tokenomika i analiza cenowa Everton FC Fan Token (EFC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Everton FC Fan Token (EFC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 841.21K $ 841.21K $ 841.21K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Historyczne maksimum: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.1414 $ 0.1414 $ 0.1414 Dowiedz się więcej o cenie Everton FC Fan Token (EFC)

Tokenomika Everton FC Fan Token (EFC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Everton FC Fan Token (EFC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EFC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EFC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEFC tokenomikę, poznaj cenę tokena EFCna żywo!

Jak kupić EFC Chcesz dodać Everton FC Fan Token (EFC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EFC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EFC na MEXC już teraz!

Historia ceny Everton FC Fan Token (EFC) Analiza historii ceny EFC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EFC już teraz!

Prognoza ceny EFC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EFC? Nasza strona z prognozami cen EFC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EFC już teraz!

