Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

NazwaEFC

PozycjaNo.1973

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)4,47%

Podaż w obiegu5 429 132

Maksymalna podaż10 000 000

Całkowita podaż10 000 000

Wskaźnik obrotu0.5429%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.9767507538883224,2021-12-29

Najniższa cena0,2021-11-29

Publiczny blockchainCHZ

Media społecznościowe

