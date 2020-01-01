Tokenomika LayerEdge (EDGEN) Odkryj kluczowe informacje o LayerEdge (EDGEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LayerEdge (EDGEN) LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. Oficjalna strona internetowa: https://www.layeredge.io Biała księga: https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca Kup EDGEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LayerEdge (EDGEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LayerEdge (EDGEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 290.00M $ 290.00M $ 290.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M Historyczne maksimum: $ 0.04498 $ 0.04498 $ 0.04498 Historyczne minimum: $ 0.005910064932639189 $ 0.005910064932639189 $ 0.005910064932639189 Aktualna cena: $ 0.005797 $ 0.005797 $ 0.005797 Dowiedz się więcej o cenie LayerEdge (EDGEN)

Tokenomika LayerEdge (EDGEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LayerEdge (EDGEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EDGEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EDGEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEDGEN tokenomikę, poznaj cenę tokena EDGENna żywo!

Jak kupić EDGEN Chcesz dodać LayerEdge (EDGEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EDGEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EDGEN na MEXC już teraz!

Historia ceny LayerEdge (EDGEN) Analiza historii ceny EDGEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EDGEN już teraz!

Prognoza ceny EDGEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EDGEN? Nasza strona z prognozami cen EDGEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EDGEN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!