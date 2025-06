EDGEN

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

NazwaEDGEN

PozycjaNo.1785

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.19%

Podaż w obiegu176,000,000

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.176%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.0252839382104077,2025-06-02

Najniższa cena0.009041380374616857,2025-06-19

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieLayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.