Informacje o Eternal AI (EAI) Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Oficjalna strona internetowa: https://eternalai.org/ Biała księga: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d

Tokenomika i analiza cenowa Eternal AI (EAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eternal AI (EAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 228.00M $ 228.00M $ 228.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.29M $ 14.29M $ 14.29M Historyczne maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Historyczne minimum: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 Aktualna cena: $ 0.014288 $ 0.014288 $ 0.014288 Dowiedz się więcej o cenie Eternal AI (EAI)

Tokenomika Eternal AI (EAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eternal AI (EAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEAI tokenomikę, poznaj cenę tokena EAIna żywo!

Jak kupić EAI Chcesz dodać Eternal AI (EAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Eternal AI (EAI) Analiza historii ceny EAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny EAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EAI? Nasza strona z prognozami cen EAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

