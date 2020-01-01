Tokenomika dYdX (DYDX) Odkryj kluczowe informacje o dYdX (DYDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o dYdX (DYDX) DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. Oficjalna strona internetowa: https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed Biała księga: https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction Block Explorer: https://www.mintscan.io/dydx/ Kup DYDX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa dYdX (DYDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dYdX (DYDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 464.48M $ 464.48M $ 464.48M Całkowita podaż: $ 958.34M $ 958.34M $ 958.34M Podaż w obiegu: $ 782.74M $ 782.74M $ 782.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 593.40M $ 593.40M $ 593.40M Historyczne maksimum: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Historyczne minimum: $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 Aktualna cena: $ 0.5934 $ 0.5934 $ 0.5934 Dowiedz się więcej o cenie dYdX (DYDX)

Tokenomika dYdX (DYDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dYdX (DYDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DYDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DYDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDYDX tokenomikę, poznaj cenę tokena DYDXna żywo!

