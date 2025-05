DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

NazwaDYDX

PozycjaNo.125

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3,71%

Podaż w obiegu776 686 426,9863616

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż889 308 850

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.52847355533478,2024-03-07

Najniższa cena0.4954160610125806,2025-04-09

Publiczny blockchainNONE

WprowadzenieDeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.