Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses. Oficjalna strona internetowa: https://dovu.earth Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.3716059

Tokenomika i analiza cenowa dovu (DOVU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dovu (DOVU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 68.34M $ 68.34M $ 68.34M Historyczne maksimum: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Historyczne minimum: $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 Aktualna cena: $ 0.0068342 $ 0.0068342 $ 0.0068342 Dowiedz się więcej o cenie dovu (DOVU)

Tokenomika dovu (DOVU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dovu (DOVU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOVU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOVU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOVU tokenomikę, poznaj cenę tokena DOVUna żywo!

Jak kupić DOVU Chcesz dodać dovu (DOVU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOVU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOVU na MEXC już teraz!

Historia ceny dovu (DOVU) Analiza historii ceny DOVU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOVU już teraz!

Prognoza ceny DOVU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOVU? Nasza strona z prognozami cen DOVU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOVU już teraz!

