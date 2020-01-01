Tokenomika DOGINME (DOGINME) Odkryj kluczowe informacje o DOGINME (DOGINME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DOGINME (DOGINME) Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. Oficjalna strona internetowa: https://dogin.meme Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b Kup DOGINME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DOGINME (DOGINME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGINME (DOGINME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M Całkowita podaż: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B Podaż w obiegu: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.90M $ 27.90M $ 27.90M Historyczne maksimum: $ 0.00172 $ 0.00172 $ 0.00172 Historyczne minimum: $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 Aktualna cena: $ 0.0004043 $ 0.0004043 $ 0.0004043 Dowiedz się więcej o cenie DOGINME (DOGINME)

Tokenomika DOGINME (DOGINME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGINME (DOGINME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGINME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGINME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGINME tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGINMEna żywo!

Jak kupić DOGINME Chcesz dodać DOGINME (DOGINME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOGINME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOGINME na MEXC już teraz!

Historia ceny DOGINME (DOGINME) Analiza historii ceny DOGINME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOGINME już teraz!

Prognoza ceny DOGINME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGINME? Nasza strona z prognozami cen DOGINME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGINME już teraz!

