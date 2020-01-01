Tokenomika DOGE (DOGEGOV) Odkryj kluczowe informacje o DOGE (DOGEGOV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DOGE (DOGEGOV) Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. Oficjalna strona internetowa: https://www.dogegov.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1121AcC14c63f3C872BFcA497d10926A6098AAc5 Kup DOGEGOV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DOGE (DOGEGOV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGE (DOGEGOV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Całkowita podaż: $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M Podaż w obiegu: $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M Historyczne maksimum: $ 0.706 $ 0.706 $ 0.706 Historyczne minimum: $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 Aktualna cena: $ 0.005322 $ 0.005322 $ 0.005322 Dowiedz się więcej o cenie DOGE (DOGEGOV)

Tokenomika DOGE (DOGEGOV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGE (DOGEGOV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGEGOV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGEGOV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGEGOV tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGEGOVna żywo!

Jak kupić DOGEGOV Chcesz dodać DOGE (DOGEGOV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOGEGOV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOGEGOV na MEXC już teraz!

Historia ceny DOGE (DOGEGOV) Analiza historii ceny DOGEGOV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOGEGOV już teraz!

Prognoza ceny DOGEGOV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGEGOV? Nasza strona z prognozami cen DOGEGOV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGEGOV już teraz!

