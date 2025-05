DOGEGOV

Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

NazwaDOGEGOV

PozycjaNo.937

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.24%

Podaż w obiegu979,120,253.5912844

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż979,120,253.5912844

Wskaźnik obrotu0.9791%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.5154319803477029,2024-11-13

Najniższa cena0.000028823847184381,2024-08-20

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieDepartment Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.