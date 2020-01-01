Tokenomika Dimitra Token (DMTR) Odkryj kluczowe informacje o Dimitra Token (DMTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dimitra Token (DMTR) Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Oficjalna strona internetowa: https://dimitra.io/ Biała księga: https://dimitra.io/token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Kup DMTR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dimitra Token (DMTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dimitra Token (DMTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M Całkowita podaż: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M Podaż w obiegu: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.02M $ 12.02M $ 12.02M Historyczne maksimum: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Historyczne minimum: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Aktualna cena: $ 0.01202 $ 0.01202 $ 0.01202 Dowiedz się więcej o cenie Dimitra Token (DMTR)

Tokenomika Dimitra Token (DMTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dimitra Token (DMTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DMTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DMTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDMTR tokenomikę, poznaj cenę tokena DMTRna żywo!

Jak kupić DMTR Chcesz dodać Dimitra Token (DMTR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DMTR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DMTR na MEXC już teraz!

Historia ceny Dimitra Token (DMTR) Analiza historii ceny DMTR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DMTR już teraz!

Prognoza ceny DMTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DMTR? Nasza strona z prognozami cen DMTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DMTR już teraz!

