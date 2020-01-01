Tokenomika Diamante (DIAM) Odkryj kluczowe informacje o Diamante (DIAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Diamante (DIAM) DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions. DIAMANTE is democratizing the digital economy with a secure, scalable, accessible, and inclusive blockchain ecosystem that empowers individuals and institutions. Oficjalna strona internetowa: https://www.diamante.io/ Biała księga: https://diamante.gitbook.io/diamante-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1fa0f5ed24a1a2b43741e88f8fec19633e67082b Kup DIAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Diamante (DIAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Diamante (DIAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.01M $ 20.01M $ 20.01M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 139.38M $ 139.38M $ 139.38M Historyczne maksimum: $ 0.052 $ 0.052 $ 0.052 Historyczne minimum: $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 $ 0.006728615285372358 Aktualna cena: $ 0.013938 $ 0.013938 $ 0.013938 Dowiedz się więcej o cenie Diamante (DIAM)

Tokenomika Diamante (DIAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Diamante (DIAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDIAM tokenomikę, poznaj cenę tokena DIAMna żywo!

Jak kupić DIAM Chcesz dodać Diamante (DIAM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DIAM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DIAM na MEXC już teraz!

Historia ceny Diamante (DIAM) Analiza historii ceny DIAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DIAM już teraz!

Prognoza ceny DIAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DIAM? Nasza strona z prognozami cen DIAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DIAM już teraz!

