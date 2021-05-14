Tokenomika DFYN Token (DFYN) Odkryj kluczowe informacje o DFYN Token (DFYN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DFYN Token (DFYN) Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Oficjalna strona internetowa: https://dfyn.network/ Biała księga: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Kup DFYN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DFYN Token (DFYN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DFYN Token (DFYN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 483.67K $ 483.67K $ 483.67K Całkowita podaż: $ 198.28M $ 198.28M $ 198.28M Podaż w obiegu: $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 703.50K $ 703.50K $ 703.50K Historyczne maksimum: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 Historyczne minimum: $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 Aktualna cena: $ 0.002814 $ 0.002814 $ 0.002814 Dowiedz się więcej o cenie DFYN Token (DFYN)

Tokenomika DFYN Token (DFYN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DFYN Token (DFYN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DFYN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DFYN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDFYN tokenomikę, poznaj cenę tokena DFYNna żywo!

Jak kupić DFYN Chcesz dodać DFYN Token (DFYN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DFYN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DFYN na MEXC już teraz!

Historia ceny DFYN Token (DFYN) Analiza historii ceny DFYN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DFYN już teraz!

Prognoza ceny DFYN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DFYN? Nasza strona z prognozami cen DFYN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DFYN już teraz!

