Tokenomika DFYN Token (DFYN)

Odkryj kluczowe informacje o DFYN Token (DFYN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

Oficjalna strona internetowa:
https://dfyn.network/
Biała księga:
https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023

Tokenomika i analiza cenowa DFYN Token (DFYN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DFYN Token (DFYN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 483.67K
$ 483.67K$ 483.67K
Całkowita podaż:
$ 198.28M
$ 198.28M$ 198.28M
Podaż w obiegu:
$ 171.88M
$ 171.88M$ 171.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 703.50K
$ 703.50K$ 703.50K
Historyczne maksimum:
$ 8.5005
$ 8.5005$ 8.5005
Historyczne minimum:
$ 0.002747020679671152
$ 0.002747020679671152$ 0.002747020679671152
Aktualna cena:
$ 0.002814
$ 0.002814$ 0.002814

Tokenomika DFYN Token (DFYN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki DFYN Token (DFYN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DFYN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DFYN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDFYN tokenomikę, poznaj cenę tokena DFYNna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.