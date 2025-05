DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

NazwaDFYN

PozycjaNo.2192

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.09%

Podaż w obiegu171,878,614.9681

Maksymalna podaż250,000,000

Całkowita podaż198,284,457

Wskaźnik obrotu0.6875%

Data wydania2021-05-14 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum8.35454802,2021-05-16

Najniższa cena0.00287289251896436,2025-05-06

Publiczny blockchainETH

