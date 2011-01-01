Tokenomika DevvE (DEVVE) Odkryj kluczowe informacje o DevvE (DEVVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DevvE (DEVVE) DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Oficjalna strona internetowa: https://www.devve.io/ Biała księga: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09

Tokenomika i analiza cenowa DevvE (DEVVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DevvE (DEVVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.55M $ 41.55M $ 41.55M Całkowita podaż: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Podaż w obiegu: $ 94.27M $ 94.27M $ 94.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 132.24M $ 132.24M $ 132.24M Historyczne maksimum: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Historyczne minimum: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Aktualna cena: $ 0.4408 $ 0.4408 $ 0.4408 Dowiedz się więcej o cenie DevvE (DEVVE)

Tokenomika DevvE (DEVVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DevvE (DEVVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEVVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEVVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEVVE tokenomikę, poznaj cenę tokena DEVVEna żywo!

Historia ceny DevvE (DEVVE) Analiza historii ceny DEVVE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEVVE już teraz!

Prognoza ceny DEVVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEVVE? Nasza strona z prognozami cen DEVVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEVVE już teraz!

