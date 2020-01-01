Tokenomika Degen (DEGEN) Odkryj kluczowe informacje o Degen (DEGEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Degen (DEGEN) Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Oficjalna strona internetowa: https://www.degen.tips/ Block Explorer: https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz Kup DEGEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Degen (DEGEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Degen (DEGEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.16M $ 62.16M $ 62.16M Całkowita podaż: $ 36.96B $ 36.96B $ 36.96B Podaż w obiegu: $ 21.45B $ 21.45B $ 21.45B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 107.12M $ 107.12M $ 107.12M Historyczne maksimum: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Historyczne minimum: $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 Aktualna cena: $ 0.002898 $ 0.002898 $ 0.002898 Dowiedz się więcej o cenie Degen (DEGEN)

Tokenomika Degen (DEGEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Degen (DEGEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEGEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEGEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEGEN tokenomikę, poznaj cenę tokena DEGENna żywo!

Jak kupić DEGEN Chcesz dodać Degen (DEGEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DEGEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DEGEN na MEXC już teraz!

Historia ceny Degen (DEGEN) Analiza historii ceny DEGEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEGEN już teraz!

Prognoza ceny DEGEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEGEN? Nasza strona z prognozami cen DEGEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEGEN już teraz!

