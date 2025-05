DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

NazwaDCR

PozycjaNo.175

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)42.06%

Podaż w obiegu16,823,561.04974399

Maksymalna podaż21,000,000

Całkowita podaż16,823,561.04974399

Wskaźnik obrotu0.8011%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.9534 USDT

Historyczne maksimum250.01641845,2021-04-17

Najniższa cena0.3947960138320923,2016-12-28

Publiczny blockchainDCR

