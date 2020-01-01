Tokenomika DexCheck (DCK) Odkryj kluczowe informacje o DexCheck (DCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DexCheck (DCK) DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making. Oficjalna strona internetowa: https://dexcheck.ai/ Biała księga: https://docs.dexcheck.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3 Kup DCK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DexCheck (DCK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DexCheck (DCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Całkowita podaż: $ 960.42M $ 960.42M $ 960.42M Podaż w obiegu: $ 678.22M $ 678.22M $ 678.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.004402507079694265 $ 0.004402507079694265 $ 0.004402507079694265 Aktualna cena: $ 0.004496 $ 0.004496 $ 0.004496 Dowiedz się więcej o cenie DexCheck (DCK)

Tokenomika DexCheck (DCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DexCheck (DCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDCK tokenomikę, poznaj cenę tokena DCKna żywo!

Jak kupić DCK Chcesz dodać DexCheck (DCK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DCK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DCK na MEXC już teraz!

Historia ceny DexCheck (DCK) Analiza historii ceny DCK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DCK już teraz!

Prognoza ceny DCK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DCK? Nasza strona z prognozami cen DCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DCK już teraz!

