Informacje o Decubate (DCB) Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3. Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3. Oficjalna strona internetowa: https://www.decubate.com Biała księga: https://docs.decubate.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2 Kup DCB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Decubate (DCB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decubate (DCB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Całkowita podaż: $ 949.22M $ 949.22M $ 949.22M Podaż w obiegu: $ 380.03M $ 380.03M $ 380.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Historyczne maksimum: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.009998 $ 0.009998 $ 0.009998 Dowiedz się więcej o cenie Decubate (DCB)

Tokenomika Decubate (DCB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Decubate (DCB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDCB tokenomikę, poznaj cenę tokena DCBna żywo!

Jak kupić DCB Chcesz dodać Decubate (DCB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DCB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DCB na MEXC już teraz!

Historia ceny Decubate (DCB) Analiza historii ceny DCB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DCB już teraz!

Prognoza ceny DCB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DCB? Nasza strona z prognozami cen DCB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DCB już teraz!

