Tokenomika Decubate (DCB)

Odkryj kluczowe informacje o Decubate (DCB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Decubate (DCB)

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.decubate.com
Biała księga:
https://docs.decubate.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2

Tokenomika i analiza cenowa Decubate (DCB)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decubate (DCB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 3.80M
$ 3.80M
Całkowita podaż:
$ 949.22M
$ 949.22M
Podaż w obiegu:
$ 380.03M
$ 380.03M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 9.49M
$ 9.49M
Historyczne maksimum:
$ 0.17988
$ 0.17988
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.009998
$ 0.009998

Tokenomika Decubate (DCB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Decubate (DCB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DCB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCB.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDCB tokenomikę, poznaj cenę tokena DCBna żywo!

Jak kupić DCB

Chcesz dodać Decubate (DCB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DCB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Decubate (DCB)

Analiza historii ceny DCB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DCB

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DCB? Nasza strona z prognozami cen DCB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.