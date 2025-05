DCB

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

NazwaDCB

PozycjaNo.1440

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.06%

Podaż w obiegu380,028,488

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż949,223,596

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.1768290257562914,2024-03-29

Najniższa cena0,2022-08-17

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieDecubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.