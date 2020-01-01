Tokenomika DAR (DAR) Odkryj kluczowe informacje o DAR (DAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DAR (DAR) Mines of Dalarnia is an action adventure game with procedurally generated levels. Players mine and collect various in-game items, improve their skills and gear in order to unlock the secrets of the Dalarnia universe while searching for rare relics and artifacts. There are different terrains to be explored and monsters to conquer in the quest for these rare resources of the Dalarnian world. Oficjalna strona internetowa: https://www.dalarnia.com/ Biała księga: https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper Kup DAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DAR (DAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DAR (DAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie DAR (DAR)

Tokenomika DAR (DAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DAR (DAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDAR tokenomikę, poznaj cenę tokena DARna żywo!

Jak kupić DAR Chcesz dodać DAR (DAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DAR na MEXC już teraz!

Historia ceny DAR (DAR) Analiza historii ceny DAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DAR już teraz!

Prognoza ceny DAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DAR? Nasza strona z prognozami cen DAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DAR już teraz!

