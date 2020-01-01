Tokenomika CYBRO (CYBRO) Odkryj kluczowe informacje o CYBRO (CYBRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CYBRO (CYBRO) CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support. CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support. Oficjalna strona internetowa: https://cybro.io Biała księga: https://docs.cybro.io/ Block Explorer: https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5 Kup CYBRO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CYBRO (CYBRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CYBRO (CYBRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 776.25K $ 776.25K $ 776.25K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 132.40M $ 132.40M $ 132.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M Historyczne maksimum: $ 0.3588 $ 0.3588 $ 0.3588 Historyczne minimum: $ 0.003632333457577384 $ 0.003632333457577384 $ 0.003632333457577384 Aktualna cena: $ 0.005863 $ 0.005863 $ 0.005863 Dowiedz się więcej o cenie CYBRO (CYBRO)

Tokenomika CYBRO (CYBRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CYBRO (CYBRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CYBRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYBRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCYBRO tokenomikę, poznaj cenę tokena CYBROna żywo!

Jak kupić CYBRO Chcesz dodać CYBRO (CYBRO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CYBRO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CYBRO na MEXC już teraz!

Historia ceny CYBRO (CYBRO) Analiza historii ceny CYBRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CYBRO już teraz!

Prognoza ceny CYBRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CYBRO? Nasza strona z prognozami cen CYBRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CYBRO już teraz!

